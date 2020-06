L’aéroport Toulouse-Blagnac démarre la rénovation de sa piste 2

Seize ans après les derniers travaux de grande ampleur pour rénover la piste 14R32L (également appelée piste 2), l’aéroport va engager une nouvelle campagne de remise en état complète de cette piste située côté Airbus. Ces travaux sont essentiels pour garantir la sécurité et l’accueil des avions commerciaux ainsi que l’activité des constructeurs Airbus et ATR.

L’opération, d’un coût de 13 millions d’euros, comprendra des travaux d’infrastructure, de balisage lumineux et d’assainissement, sur la piste ainsi que sur trois taxiways (les voies de circulation permettant aux avions d’accéder aux pistes) attenants.

Programmés entre juin et octobre, ces travaux seront réalisés en deux temps : du 22 juin au début du mois d’août, la 14R32L (la plus proche d’Airbus) sera l’unique piste en service, afin de réaliser les travaux d’un taxiway situé entre les deux pistes. Les atterrissages et décollages seront opérés en 14R ou 32L, selon le sens du vent. Puis, d’août à octobre, seule la piste 14L32R (la plus proche de l’aérogare) sera en service. Durant cette période, les travaux seront effectués sur la piste fermée et les trois taxiways. Les atterrissages et décollages seront opérés selon le sens du vent.

« Avec un niveau de trafic très faible, nous avons saisi l’opportunité de réduire les impacts opérationnels et environnementaux des fermetures de piste », indique Philippe Crébassa, président du directoire d’ATB. « Ce chantier donne plus de 8000 journées de travail aux entreprises que nous avons mobilisées et nous supervisons le dispositif sanitaire pour protéger tous ceux qui interviendront sur site. »

Ces travaux seront réalisés par le groupement d’entreprises Eurovia, Socotras et JDC Airports.