L’agence de développement économique régionale Ad’Occ organise, le 22 avril prochain, un webinaire sur la diversification du secteur aéronautique après la crise sanitaire.

Différents salons professionnels (ITS European Congress, Metstrade, Salon Nautic, BtoSea, etc.), dédiés notamment à la mobilité et aux énergies renouvelables y seront présentés. Inscriptions ouvertes.

Webinaire sur la diversification du secteur aéronautique, le vendredi 22 avril 2022, de 11 heures à midi.