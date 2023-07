L’eau, entre or bleu et fléau

BIO-UV- Lunel (34)

La solution ReUse (Réutilisation des eaux usées épurées) de Bio-UV Group recycle des eaux usées par ultra-violet. « Les UV-C s’attaquent directement aux virus ou bactéries présents dans l’eau. Ces eaux usées désinfectées par notre technologie peuvent ensuite être utilisées pour l’arrosage d’espaces verts, l’irrigation agricole ou viticole », explique Laurent-Emmanuel Migeon, PDG de Bio-UV. Même si la technologie n’est pas nouvelle, elle suscite un intérêt grandissant des municipalités pour leurs stations d’épuration. Lunel entretient ainsi depuis mars 2023 son arboretum et son complexe sportif.

Waves’n See – Toulouse (31)

Issue de la recherche publique en 2015, Waves’n See est une startup pionnière dans le monitoring video du littoral en Europe. Un système de caméras qui filme le littoral recueille des données en temps réel et en continu, comme la position de la ligne d’eau et les paramètres des vagues. Une interface web dédiée donne accès à un tableau de bord personnalisé. Un outil d’aide à la décision pour les collectivités en matière d’évolution du trait de côte, de suivi de l’efficacité des ouvrages de protection, de prévention du risque de submersion ou d’impact des événements météorologiques.

Cactile- Albi (81)

Cactile, créée en 2021, développe des éléments de toiture brevetés d’un nouveau genre. Les tuiles pilotables de Cactile permettent de collecter, de stocker et de redistribuer l’eau de pluie en période de sécheresse. La solution s’adapte à tout bâtiment, neuf ou ancien. L’idée est d’utiliser des surfaces immenses, qui représentent près de 50 % des surfaces des villes selon le président fondateur Jean-Baptiste Landes, pour mettre en place des solutions de stockage d’eau.

Imageau- Nîmes (30)

Bureau d’études en hydrogéologie, créé en 2008 et filiale du groupe Saur depuis 2017, Imageau innove avec ses solutions digitales à base d’intelligence artificielle au service de l’eau. L’entreprise a développé une plateforme gratuite destinée au grand public, Info Sécheresse, qui analyse quotidiennement plus de 30.000 indicateurs sécheresse au niveau national et territorial. Deux outils payants, dédiés aux professionnels de la ressource en eau, mêlent des données issues de stations d’observation environnementales et des données open data gouvernementales (niveau des nappes, climat, débit des cours d’eau…).

Alisé Géomatique- Saint-Jean-de-Vedas (34)

Pionnier de la cartographie web, Alisé Géomatique continue de produire et d’analyser des bases de données hybrides à grande échelle (images aériennes, satellitaires, coordonnées géographiques, GPS etc.). L’objectif est de donner aux collectivités des outils cartographiés d’aide à la décision pour un développement durable de leur territoire. Leur dernier service web Risq’O ouvre la voie à une urbanisation résiliente face au risque d’inondation.

Predict Services - Montpellier (34)

Créée en 2006 suite aux inondations catastrophiques de Nîmes en 1988, de l’Aude en 1999 et du Gard en 2002, Predict Services est une société de prévision des phénomènes météorologiques extrêmes et d’aide à la décision des collectivités, des entreprises et des citoyens face à ces épisodes. « Nous transmettons aux municipalités un SMS d’alerte avec un lien vers une plateforme dédiée cartographiée qui les informe des dangers. Le maire peut alors actionner son plan communal de sauvegarde établi grâce à nos données qui croisent des informations géosatellitaires, cartographiques, sur les zones inondables, etc. », explique Alix Roumagnac, PDG de Predict Services, dont les actionnaires sont Météo France, Airbus DS Geo et BRL.

Une équipe « vigie » d’ingénieurs est d’astreinte 24h sur 24 et 7 jours sur 7. La solution de l’entreprise équipe 25.000 des 35.000 communes en France. Unique au monde par sa technologie, Predict Services participe au plan d’action de l’ONU « Early warnings for all » d’alerte précoce des citoyens en cas de dangers climatiques.

Isabelle Meijers



Sur la photo : Alix Roumagnac, PDG de Predict Services. Crédit : Predict Services