Transports. L’entreprise toulousaine Easymile lève 55 millions d’euros

Le 28 avril dernier, l’entreprise toulousaine EasyMile, spécialisée dans la conception de véhicules autonomes, a annoncé avoir clôturé un tour de table de quelque 55 millions d’euros.

Cette opération, dirigée par Searchlight Capital Partners a mobilisé des actionnaires historiques (Alstom, Bpifrance et Continental) et de nouveaux acteurs (McWin, NextStage AM).

Il s’agit de la deuxième opération de financement de l’entreprise, après une levée de 6,5 millions d’euros en septembre 2018. Pour la direction, ce tour de table de série B « valide la stratégie d’EasyMile et nous permettra de finaliser notre développement technique et notre stratégie de croissance. »

Née en 2014 à Toulouse, EasyMile est le fruit d’une coentreprise entre Ligier Group et Robosoft. Elle a depuis développé et essaimé partout en Europe et dans le monde son concept de navettes autonomes pour des trajets urbains et périurbain.