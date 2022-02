L’entreprise a-t-elle un sexe ?

En matière d’entrepreneuriat féminin, il y a des paroles, des rêves, mais plus rarement des actes… La preuve par les chiffres. Selon la récente étude* du Conseil économique social et en-vironnemental (Cese), les femmes, si elles représentent 48 % de la population active en France, ne pèsent que 30 % parmi les créations d’entreprises. Un chiffre qui, selon l’Insee, n’a progressé que de trois points en dix ans. Et le constat est encore plus édifiant lorsqu’il s’agit de lever des fonds. En effet, les entrepreneuses ne sont que 5 % à utiliser ce levier pour se lancer. Ceci alors même que le contexte de création d’entreprises reste très dynamique en France, en hausse de 3,9 % en 2020 (voir encadré).

Une parité difficile à atteindre.

Pourtant le sujet de l’entrepreneuriat féminin n’est pas nouveau. Les politiques s’en pré-occupaient déjà en 2013. Cette année-là, ils avaient fixé un objectif de 40 % de femmes créatrices d’entreprise en France. Un chiffre qui n’est toujours pas atteint près de neuf ans plus tard. Comment expliquer ce blocage ? Manque d’ambition féminine ? Contexte peu propice à l’entrepreneuriat féminin ? Dans son étude, le Cese livre plusieurs pistes d’amélioration.

L’organisme préconise notamment de mieux mesurer l’entrepreneuriat des femmes et l’efficacité des mesures de soutien, notamment avec l’instauration d’un baromètre annuel de l’entrepreneuriat au féminin.

Selon le Cese, les banques, en première ligne pour le soutien financier dans la création d’entreprises, de-vraient aussi s’engager à plus de transparence quant à la répartition des financements qu’elles octroient aux femmes et aux hommes. De même, l’organisme prône de conditionner les aides à l’entrepreneuriat au respect de l’égalité femmes hommes dans la gouvernance des entreprises bénéficiaires. D’ailleur, pourquoi attendre l’âge adulte et l’entrée dans le milieu professionnel ? Pour insuffler le goût de l’entrepreneuriat aux filles dès l’école, le Cese milite pour l’instauration d’une attestation égalité femmes hommes dès le collège. Comme l’aboutissement d’un parcours de sensibilisation. Objectif ? Donner l’envie et le rêve d’entreprendre aux filles dès leur plus jeune âge, pour qu’une fois adulte, leurs paroles soient suivies par des actes.

*Etude Femmes et entrepreneuriat-Les études du conseil économique, social et environnemental- Eva Escandon -Octobre 2020.