L’entreprise héraultaise Instadrone étend son activité au transport médical

Spécialisée dans les services par drone pour les entreprises, la start-up Instadrone est sollicitée partout en France et à l’étranger. La PME fondée par Cédric Botella, est basée à Servian à côté de Béziers. Elle détient et exploite un parc de 160 drones. Le dirigeant est un ancien gendarme. Adjudant à la brigade de recherches de Servian, lors d’une mission en hélicoptère, il prend une photo aérienne de sa maison « Je me suis dit : pourquoi ne pas proposer ce service, via des drones à des entreprises » explique-t-il. Il fonde alors Instadrone en 2014 pour proposer de l’analyse de données pour différents secteurs industriels (BTP, agriculture, environnement).

En 2023, l’entreprise va tester le transport médical à Montpellier, en partenariat avec le second groupe français de laboratoires Inovie.

Le transport d’échantillons sanguins

À la demande d’Inovie, Cédric Botella va expérimenter le transport d’échantillons sanguins « On est en train de tester des livraisons entre le plateau du laboratoire à Garosud et la clinique Saint-Jean. C’est intéressant, car on décarbone, on améliore le trafic dans la ville et surtout les délais d’analyse dans les cas d’urgence sont plus rapides ». Pour mettre en place ce service, l’entreprise doit créer des couloirs aériens. Un premier couloir à 80 mètres de haut est en cours d’élaboration avec l’appui des autorités. Les livraisons sont très réglementés et les drones sont équipés d’un parachute « La tour de contrôle de l’aéroport de Montpellier sera aussi au courant de tous nos trajets » détaille l’entrepreneur.

D’abord, les vols seront réalisés par des opérateurs, un sur le site de décollage et un sur le site d’atterrissage, mais l’objectif est d’automatiser les trajets. Les premiers vols seront effectués cet été et les premières rotations commerciales sont prévues pour la fin de l’année, « On va faire une quinzaine de rotation par jour ». Pour le moment les drones transportent uniquement les analyses de sang, mais Cédric Botella espère développer le transport et pourquoi pas des flacons d’urine ou des biopsies.

Par ailleurs, le groupe va lancer sa première filiale de transport médical à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les bureaux seront ouverts d’ici deux mois.

Adèle Chiron

Sur la photo : L’entreprise Instadrone étend son activité au transport médical. Crédits : Instadrone