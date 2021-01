L’interview décalée de... Christophe Alcover, BGH

Publirédactionnel en partenariat avec

Avec plus de 2000 clients auprès de ses quatorze sites toulousains, le cabinet d’expertise-comptable pluridisciplinaire BGH Experts & Conseils, qui appartient au groupement France Défi, accompagne TPE-PME, artisans, commerçants et indépendants dans tous les domaines. Christophe Alcover est associé et manager des agences Toulouse Route d’Espagne et Seysses depuis 2016 et partenaire du TFC depuis plus de dix ans.