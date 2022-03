L’interview off de : Sophie Jovillard

Un goût, une odeur qui vous ramène à votre enfance ?

Les senteurs des sous-bois lors de grandes balades en forêt. J’ai grandi avec ma famille à la campagne dans un petit village du Beaujolais.

Un objet, un gri-gri qui vous accompagne partout ?

Ce n’est pas très original, mais cela reste le téléphone portable. Il me permet de rester connectée un peu tout le temps et de communiquer partout dans le monde. Il concentre aussi les mails, les réseaux sociaux auxquels j’ai fini par me mettre alors que je n’étais pas convertie au départ. J’aimerais pouvoir m’en détacher, car j’ai tendance à un peu trop le consulter.

Une œuvre d’art (musique, film…) qui a marqué votre jeunesse ?

Le souvenir enfant du premier dessin animé que j’ai vu, Le Roi et l’oiseau de Paul Grimault avec des textes de Jacques Prévert.

Si vous étiez un animal ?

N’y voyez en rien un rapport avec mon physique, mais ça serait l’éléphant. Je suis toujours fascinée par cet animal. J’ai eu la chance de pouvoir l’observer dans son milieu naturel grâce à Échappées Belles. J’étais il y a peu en Namibie et je vous avoue que quand il apparaît, il y a toujours quelque chose de fascinant et d’exceptionnel dans sa puissance et la discrétion avec laquelle il s’approche de vous.

Des destins de femmes qui vous inspirent ?

Sans réfléchir, je vous dirais le destin de Simone Veil qui est exemplaire. Mais aussi Joséphine Baker. À l’occasion de sa panthéonisation, revoir son parcours de résistante, sa famille arc-en-ciel et tout ce qu’elle a accompli a été particulièrement inspirant.

Comment vous êtes vous retrouvée à faire des émissions en terres occitanes ?

J’ai toujours eu envie de faire des émissions en région. Je suis une provinciale montée à Paris qui a toujours pensé qu’en télévision, on pouvait faire de très belles émissions dans les territoires. Quand j’ai eu cette opportunité de faire Ô La belle vie sur France 3 Occitanie, ça m’a plu d’explorer cette région vaste et riche culturellement.

Un rêve professionnel pas encore accompli ?

J’aimerais avoir une émission de radio. Cela fait des années que je rêve de cela ! Mon épanouissement professionnel passerait par là. Je suis une grande auditrice de France Inter que je peux écouter tout au long de la journée. J’écoute aussi France Info. Vous voyez que je suis fidèle au service public !

Une phrase, un mantra qui vous guide ?

Une phrase qui fait écho au voyage de l’auteur Paulo Coelho. « Si vous pensez que l’aventure est dangereuse, essayez la routine : elle est mortelle ! »

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Photo : Fred Lancelot