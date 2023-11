LGV. L’enquête publique environnementale est ouverte pour les aménagements ferroviaires au nord de Toulouse

L’opération des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) prévue dans le cadre du grand projet ferroviaire Sud-Ouest (GPSO) entre dans une nouvelle étape-clé. L’enquête publique environnementale se déroulera en effet du lundi 6 novembre à 9 heures au mardi 5 décembre 2023 à 17 heures. Les AFNT ont déjà fait l’objet d’enquêtes publiques, qui qui ont permis de déclarer d’utilité publique l’opération en 2016. Une décision confirmée par le Conseil d’État en 2021.

L’enquête publique environnementale a pour but d’informer le public et de recueillir son avis sur les mesures pour réduire et compenser l’impact environnemental du projet. Le dossier d’autorisation est consultable dans sa version papier à la maison de la citoyenneté est (siège de l’enquête), 8 avenue du Parc à Toulouse, ou en version dématérialisée en ligne.

Le public est invité à faire part de ses observations, questions et contributions auprès des commissaires enquêteurs désignés à cet effet lors de permanences ; sur les registres papier ouverts sur les lieux de permanences, par courrier à l’attention de Monsieur le président de la commission d’enquête [1] ou par mail : afnt@mail.registre-numérique.fr.

À noter, la commission d’enquête organise une réunion publique mercredi 15 novembre, de 19 à 21 heures, à la salle des fêtes de Fenouillet. À l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête établira son rapport. Sur la base de ses conclusions, il reviendra à l’État de décider de délivrer ou non l’arrêté d’autorisation environnementale permettant d’engager les travaux.