Banque Populaire Occitane. Deux nouveaux membres au conseil d’administration

La Banque Populaire Occitane annonce l’arrivée de deux nouveaux administrateurs au sein de son conseil d’administration pour représenter l’un des huit départements du territoire de la banque : Patricia Cathalau, pour le département du Tarn, et Sébastien Moal, pour le Lot-et-Garonne. Ce conseil est aujourd’hui composé de seize membres, dont deux administrateurs salariés, représentatifs de leur profession ou de leur région. Il est présidé par Catherine Mallet. Le comité de direction est lui animé par Christophe Bosson.

Patricia Cathalau est présidente de la Holding Pelicath Participations et anciennement dirigeante de l’entreprise Afelec, spécialisée dans le transport de l’énergie, des télécommunications et du ferroviaire, située à Saint-Sulpice-la-Pointe, dans le Tarn, et à Echirolles, en Isère. Sébastien Moal est gérant de la SARL Agen Motors, concessionnaire automobile située à Castelculier, dans le Lot-et-Garonne.