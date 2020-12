La Banque Populaire Occitane dévoile les projets soutenus par sa fondation

Onze projets associatifs et trois initiatives de proximité ont été récompensés par la Fondation d’entreprise de la Banque Populaire Occitane, pour une enveloppe globale de 134.000 euros. Les domaines de la santé et du handicap dominent cette sélection, avec respectivement quatre et trois projets financés.

Deux projets liés à l’insertion professionnelle et deux liés à la préservation de l’environnement ont été par ailleurs sélectionnés. Trois projets de proximité ont été choisis par les collaborateurs qui votent pour leurs associations préférées.

Les initiatives de Haute-Garonne sélectionnées sont : la Ligue contre le cancer, les associations Arc-en- ciel, Simon de Cyrène, Les chemins buissonniers, Incorporel et le projet environnemental La Recyclante.