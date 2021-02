La Banque Populaire Occitane, engagée sur son territoire

La Banque Populaire Occitane n’a pas attendu la crise sanitaire pour s’engager aux côtés des acteurs de son territoire. Certes, l’entité du groupe BPCE a déjà injecté 3,3 milliards d’euros au cours des six derniers mois, délivrant pas moins de 8000 prêts garantis par l’État et augmentant le nombre de crédits déloqués de 10 %. Mais, de par son statut coopératif, elle mène aussi naturellement une « politique volontariste, qui dépasse les nécessités commerciales ou réglementaires » Plus de 700 associations et manifestations sont ainsi accompagnées dans la durée. Une implication à laquelle s’ajoute celle de la Fondation, née en 2011 et qui s’intéresse plus particulièrement aux problématiques de santé, de handicap, de lien social ou d’insertion professionnelle, ou aux projets éducatifs à la préservation de l’environnement.

Le sport représente plus de la moitié de ces engagements. Celui avec le TFC en fait évidemment partie. Pendant quatorze ans, la Banque Populaire Occitane a été le moteur de la Tournée So TFC, rendez-vous qui permettait de créer du lien entre les Violets et les clubs amateurs de la région. Désormais, c’est vers le centre de formation, la TFC Academy et le football féminin – le Tournoi des Violettes – que le groupe bancaire porte ses efforts, tout en maintenant un lien fort avec l’ensemble de l’écosystème du club : les conseillers de la Banque Populaire Occitane se tiennent à disposition des partenaires du TFC pour les accompagner dans tous leurs besoins et leurs projets.

Toujours dans cette philosophie d’implication sur son territoire et d’accompagnement au-delà de son simple métier, la Banque Populaire Occitane, qui compte 576,000 clients, 206 agences et quinze centres d’affaires dans la région, se veut également un partenaire privilégié des entreprises dans leur transformation digitale : paiement sécurisé en ligne, affacturage, outils de vente et encaissements à distance… Autant de solutions qui confirment cette volonté de proximité et d’efficacité.