La CCI de Toulouse organise, le 4 mars à 17 heures, la 10e Nuit de l’Orientation, en format 100% digital. L’objectif est d’aider les collégiens, lycéens et étudiants à découvrir les métiers, les filières et les carrières nombreuses qui peuvent s’offrir à eux. Au programme : des speed dating avec des professionnels, des webinaires, des informations sur l’orientation, des séances de coaching et des tests d’orientation.

Inscription gratuite ouverte en ligne.

