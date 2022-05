La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées fait son bilan 2021

La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées dévoile son bilan de l’année dernière. Elle revendique un produit net bancaire de 385,3 millions d’euros (+3 % par rapport à 2020), un résultat net de 96,6 millions d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2020, et un ratio de solvabilité à 17,9 % (supérieur au minimum réglementaire de 10,5 %). La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées compte aujourd’hui 172 agences et 1613 collaborateurs. Elle revendique 320 nouveaux embauchés (152 CDI, 105 CDD, 63 contrats d’alternance) l’an passé et aurait financé près de 4 milliards d’euros de crédits pour accompagner les projets de vie de leurs clients. L’encours de crédits progresserait ainsi de 10 % par rapport à 2020.

En 2021, la banque a accompagné les associations régionales à travers plusieurs dispositifs solidaires. Tout d’abord Écureuil et Solidarité, initiative qui subventionne des projets associatifs sur le territoire (138 projets soutenus pour un montant de 699 000 euros). Par ailleurs, 278 dossiers de microcrédit personnel et vingt-sept dossiers de microcrédit professionnel auraient été accordés pour un montant total de 2,6 millions d’euros.