Pour fêter les 30 ans du télescope Hubble, la Cité de l’espace et l’association d’Astronomie Ups in Space en partenariat avec les Amis de la Cité de l’espace et les astronomes amateurs de l’association Neptunion 31, proposent au public une programmation inédite à découvrir pendant douze jours sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).

Ainsi, entre le 11 et le 24 avril 2020, la Cité de l’espace diffusera chaque jour une information spéciale qui permettra au public internaute d’en apprendre plus sur l’astronomie et le télescope spatial Hubble : quizz, rencontres, interviews, vidéos, etc.

Le vendredi 24 avril, 30 ans jour pour jour après le lancement du télescope Hubble, la Cité de l’espace et Ups in Space proposent une journée événement 100% en ligne à vivre « en direct » et en famille : interviews de personnalités scientifiques, images inédites, animations et autres surprises.

Le vendredi 24 avril toute la journée. Pour en savoir plus : https://t.co/vsDwMVxJt0?amp=1

