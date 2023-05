La Clinique des Champs-Élysées s’installe à Toulouse

La Clinique des Champs-Élysées, spécialisée dans la médecine esthétique, s’installe à Toulouse, au 3 rue Paul Mériel, dans un espace de 300 mètres carrés répartis sur deux étages. Elle proposera notamment des techniques pour traiter les problématiques de peau (acné, tâches, cicatrices, rides, etc.). Un pôle obésité et surpoids met par ailleurs à disposition l’accompagnement de diététiciens et un pôle capillaire regroupera les techniques et solutions liés aux problèmes de cheveux, chez l’homme et chez la femme.

Le groupe possède quatorze cliniques et revendique 30 millions d’euros de recettes cumulées en France en 2022 et vise les 45 millions d’euros de recettes d’ici la fin de l’année 2023. Plus de 100.000 rendez-vous auraient été pris en 2022 dans l’ensemble de ses cliniques. Le groupe Clinique des Champs-Élysées compte aujourd’hui une centaine de praticiens et deux-cents salariés et espère doubler ses effectifs d’ici la fin de l’année.