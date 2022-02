La Cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation du PLUIH de Toulouse Métropole

Point final pour le PLUIH de Toulouse Métropole, annulé l’année dernière par un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 mars 2021. La collectivité avait fait appel de cette décision auprès de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, mais cette requête vient d’être rejetée.

Dans un communiqué, « la Cour confirme que l’analyse de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du PLU, prévue par l’article L 151-4 du code d’urbanisme alors en vigueur, n’a pas pris en compte les données disponibles plus d’un an avant l’approbation du document (…). La consommation foncière passée a été surévaluée dans le document d’urbanisme, ce qui a conduit à surestimer également les besoins fonciers futurs résultant des prévisions économiques et démographiques. (…) »

Toulouse Métropole demandait par ailleurs que l’annulation du PLUIH soit modulée dans le temps. Une requête également rejetée par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le PLUIH (qui avait été voté en avril 2019) régissait les règles d’urbanisme des 37 communes de la métropole toulousaine. En l’absence de tout document unique, c’est donc le retour aux anciens plans locaux d’urbanisme qui s’applique jusqu’à l’élaboration d’un nouveau PLUIH.