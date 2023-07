La French Tech Toulouse, déclinaison locale de l’initiative de l’État dédiée aux start-up, organise le 4 juillet le Summer Tech Day à la Cité à Toulouse. Cette journée dédiée à la tech et à l’innovation sur le territoire propose un programme dense de plus de vingt-cinq conférences, autour de deux thématiques principales : « L’entrepreneuriat en 2023 » et « Les tendances tech ».

Au programme : des tables rondes, des sessions de pitchs d’entreprise et de mentorat. Un grand showroom de plus de 1000 mètres carrés au cœur du lieu mettra en valeur les solutions et les objets innovants portés par les entrepreneurs locaux adhérents de l’association. Pour clore la journée, une soirée festive au Canaille Club aura lieu à deux pas de La Cité.

Summer Tech Day, mardi 4 juillet, à La Cité, à Toulouse.