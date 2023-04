La Haute-Garonne met l’accent sur le tourisme durable

Nouvelle stratégie et nouvelle signature. Le comité départemental du tourisme de Haute-Garonne s’engage dans une politique de développement durable importante. Mais dans un milieu où le « green washing » est monnaie courante, le CDT veut montrer patte blanche, ou plutôt verte. Il est ainsi le premier en Europe à décrocher le label RSE & Responsability Europe. « Pour les équipes du comité, l’obtention de ce label est le fruit de trois années de travail et de préparation », se réjouit Didier Cujives, président du CDT 31. « Notre objectif, c’est de faire du tourisme durable la norme d’aujourd’hui et de demain. » Pour cela, la structure est contrôlée par l’Afnor, qui a audité les pratiques, la stratégie et les parties prenantes durant plusieurs jours. « Ce label est exigeant car il s’appuie sur des référentiels connus en Europe, et notamment la norme Iso 26000. Il reprend par exemple les éléments du pacte mondial pour le climat ou encore les dix-sept objectifs de l’ONU en matière de développement durable », poursuit Patrice Garcia, délégué régional de l’Afnor Occitanie.

Mais attention, ce label RSE n’est pas une certification définitive. Haute-Garonne Tourisme a décroché sa première étoile dans le cadre d’un programme d’amélioration continue qui compte jusqu’à trois étoiles. Les décrocher toutes – et savoir les garder – prendra du temps. « L’objectif est d’atteindre les 2 étoiles dans dix-huit mois », ambitionne le directeur du CDT 31, Jean Micoud. Au-delà des normes et des cahiers techniques, c’est bien une philosophie globale de tourisme durable sur laquelle travaille le comité. En étant lui-même certifié, il espère montrer l’exemple et ouvrir la voie aux professionnels du réseau touristique du département. « Les grands opérateurs de congrès mettent dans leurs obligations des démarches de RSE dans l’accueil des événements... C’est le marché lui-même qui est en train de réguler les destinations durables », affirme ainsi Jean Micoud.

Une plateforme de formation pour les professionnels

Pour décliner cette stratégie auprès du grand public, le CDT change donc de signature. Et son nouveau logo met en avant « l’accent nature », « tout en positionnant notre département sur le parler vrai, le vivre vrai, le caractère trempé du Sud-Ouest », revendique Didier Cujives. Reste désormais à l’appliquer sur le terrain. Pour cela, le comité travaille à la mise en place d’une plateforme dédiée au tourisme durable pour les professionnels de Haute-Garonne. Le but étant de sensibiliser et d’évangéliser tout en proposant des outils. Le CDT affirme aussi ne plus travailler sur certaines destinations pour ne pas favoriser la surfréquentation. Ainsi, toute la communication autour du Lac d’Oo (plaquette, photos, etc.) a été supprimée des brochures officielles papier. Elle reste cependant bien présente sur le Net. Selon une récente étude de la revue scientifique Nature Climate Change, le tourisme mondial serait à l’origine de 8 % des émissions de gaz à effet de serre.

M.V.

Sur les photos ; En haut : photo d’illustration dans le Lauragais. Crédit : Manuel Huynh - CDT31. ; En bas : Jean Micoud, directeur du CDT31, Patrice Garcia, délégué régional de l’Afnor Occitanie et Didier Cujies, président du CDT31, lors de la présentation du label. Crédit : CDT31.