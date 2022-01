La LGV Montpellier-Perpignan enfin sur les rails

Après 30 ans d’attente, le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan, maillon ferroviaire manquant en termes de grande vitesse entre la France et l’Espagne, est enfin sur les rails. Le Premier ministre Jean Castex a signé, ce samedi à Narbonne, le protocole d’intention de financement pour la réalisation de la phase 1, entre Montpellier et Béziers. Cette première étape va relier Montpellier et Béziers, pour un coût de travaux estimé à 2,04 milliards d’euros.

« Il y a une urgence écologique, mais aussi territoriale », a déclaré Jean Castex. « Les transports jouent un rôle essentiel dans le progrès économique et social. » « 60 % des Français qui se trouvent à plus de 4 heures de train de Paris se trouvent en Occitanie », a insisté Carole Delga, présidente PS de la Région Occitanie. Entre Perpignan et Montpellier (150 km), les TGV ne peuvent à ce jour pas circuler à grande vitesse, faute de plateforme dédiée réalisée.

Le projet Montpellier-Béziers, dont l’enquête publique s’achève le 27 janvier, sera composé de 51 km de ligne ferroviaire nouvelle à double voie et de 7 km de raccordements ferroviaires aux réseaux ferrés existants. Il se raccordera au contournement de Nîmes et Montpellier au nord, et à la voie ferrée existante, à l’est de Béziers. Le projet crée, avec la voie ferrée existante, un doublet de lignes, permettant de libérer de la capacité sur la ligne ferroviaire classique, pour développer un RER littoral, indique SNCF Réseau. Ces sillons ferroviaires libérés renforceront aussi la desserte ferroviaire des deux ports régionaux, Sète et Port-la-Nouvelle.

Une société de financement créée avant avril

Cette ligne nouvelle sera mixte : elle pourra accueillir à la fois des trains de voyageurs à grande vitesse (TGV à 320 km/h) et des trains de marchandises (environ 110 km/h). Le projet ne prévoit pas de création de gare nouvelle. La desserte sera assurée par la gare de Montpellier Sud de France et par la gare existante de Béziers, qui sera transformée en pôle d’échanges multimodal. Le début des travaux est prévu en 2029 et la mise en service en 2034. Le financement se répartit entre l’État (40 %), les collectivités (40 %, à travers un groupement où la Région Occitanie investit 41 %, soit 334 millions d’euros) et l’Europe (20 %). Le financement et la maîtrise d’ouvrage du projet seront portés par une société de financement, un établissement public local prévu par la loi d’orientation des mobilités de 2019. La société de financement sera créée par ordonnance avant avril, a indiqué Jean Castex.

La réalisation du tronçon à grande vitesse entre Béziers et Perpignan, sur lequel ne devraient pas circuler de trains de fret, est prévue ultérieurement : « études en 2027, démarrage des travaux en 2033, ce sont mes instructions », affirme Jean Castex. Le coût global du projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan s’élève à 6,12 milliards d’euros.

257 millions dans les lignes de desserte fine du territoire

L’État s’est par ailleurs engagé samedi aux côtés de la Région Occitanie et de SNCF Réseau pour garantir la régénération des petites lignes et la réouverture de certains axes. D’ici à 2028, l’État investira un montant de 257 millions d’euros, dont une partie provient du plan France Relance. Les lignes Montréjeau-Luchon et Alès-Bessèges seront gérées par la Région Occitanie, qui prendra en charge les travaux de régénération.

Lors de cette visite, le Premier ministre a ensuite acté à Gruissan, cité touristique littorale de l’Aude, la poursuite du Plan Littoral 21 sur la période 2023-2027, avec un engagement de l’État à hauteur de 58 millions d’euros. Le Plan littoral 21 est un programme d’investissement tripartite porté par l’État, la Région et la Banque des territoires dont l’objectif est d’accompagner la transformation du littoral Occitanie autour la résilience écologique, du développement économique et de la cohésion sociale.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Carole Delga et Jean Castex, le 22 janvier à l’Hôtel de Ville de Narbonne. Crédit : Hubert Vialatte.