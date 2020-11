La Radio Numérique Terrestre arrive en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine

Appelée communément le DAB+ (abréviation de son nom d’origine anglaise, Digital Audio Broadcasting), la radio numérique offre une bien meilleure qualité d’écoute de la radio, plus claire et sans brouillage, tout en permettant de diffuser en multiplex, c’est-à-dire de diffuser plusieurs radios sur une même fréquence. Cette technologie peut ainsi proposer davantage de programmes locaux, régionaux ou nationaux, permettant à l’auditeur une expérience plus personnalisée, avec un suivi des programmes et l’ajout d’informations complémentaires sous forme de texte ou d’image sur les programmes en cours.

Un passage en douceur de la radio FM au DAB+

Pour pouvoir profiter du DAB+, les auditeurs devront s’équiper de nouveaux récepteurs compatibles dont les modèles d’entrée de gamme sont proposés à partir d’une trentaine d’euros. Les constructeurs automobiles auront quant à eux l’obligation d’équiper les autoradios de leurs véhicules neufs à partir du 21 décembre 2020. Cependant, même si elle est appelée à remplacer définitivement la bande FM, la norme DAB+ s’imposera dans une transition douce.

40 % de couverture d’ici 2023

Lancé en 2015 à Paris, Marseille et Nice, 2018 à Lille, Lyon et Strasbourg, 2019 à Nantes et Rouen, ce sont maintenant près de 30 % de la population française qui est couverte en comptant les nouvelles villes d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. D’autres grandes agglomérations ainsi que les autoroutes de France seront à leur tour couvertes prochainement, l’objectif étant que 40 % de la population française puisse recevoir le DAB+ d’ici 2023.

Clément Seilhan, Midenews

Crédits photo : DR.