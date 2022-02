La Toulousaine Verywell élue agence de pub de l’année lors d’une cérémonie parisienne

Le 14 février dernier se tenait à Paris la 42e édition du Grand Prix des Agences de l’Année sous le parrainage de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. L’agence de publicité Verywell, fondée à Toulouse par Steve Gallais, y reçu le prix de "L’agence de communication de l’année en région" pour 2021. Elle a été distinguée « pour sa capacité à innover, à proposer un concept stratégique impactant et à produire des créations et des dispositifs remarqués ». Verywell s’est illustrée parmi les 28 lauréats en France aux côtés des plus importantes agences françaises comme BETC, TBWA ou encore Buzzman. Rien que cette année, Verywell « a décroché près de 25 récompenses et enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 28 % ».

Les Grand Prix des Agences de l’Année sont l’occasion de distinguer les enseignes de communication « les plus performantes et émergentes », à partir d’une étude auprès des agences de toute la filière en France, supervisée par une commission de sélection réunissant des spécialistes indépendants de ce marché selon des critères d’évolution financière, du gain de nouveaux budgets, de la fidélité de leurs clients et de la créativité de leurs campagnes.

Justine Delporte