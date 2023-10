Communication. Du changement à la tête du groupe Verywell

Fondée en 2007, le groupe de communication Verywell annonce plusieurs arrivées et nominations. Arnauld Lutin, qui a travaillé pendant vingt ans dans l’agence marseillaise Marsatwork, est nommé à la direction du développement. Jacques-Hubert Raynaud, spécialiste de la filière événementielle, prend de son côté la tête de Verywell Event et sera aux commandes d’une équipe d’une dizaine de personnes. Il a notamment travaillé pour des entreprises importantes du secteur en Haute-Garonne comme GL Events, La machine à faire du bleu et Triaxe.

La nouvelle marque Verywell Media voit arriver Arielle Dechaume à sa direction. Elle a mené une carrière chez LeBoncoin, JC Decaux et Zenith Optimedia. Enfin, Marie Dolin est nommée directrice de création. Arrivée en 2013 au sein de Verywell, elle va travailler désormais aux côtés d’Alan Cloiseau (ex-BETC) qui occupait ces fonctions depuis 2019. Le groupe Verywell, qui aurait doublé son chiffre d’affaire en 2022, regroupe l’agence Verywell, dirigée par Coralie Ducourneau, Verywell Event et Verywell Digital. Le groupe emploie une quarantaine de collaborateurs.