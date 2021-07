Mercredi 21 juillet, de 17 heures à 18 heures, la Wild Code School organise une démonstration en direct et à distance sur la création d’un site web avec la bibliothèque Javascript, React. React est utilisé par de grands noms du web comme Facebook ou Yahoo.

Durant cette démonstration, le formateur de la Wild Code School expliquera les fondamentaux de la bibliothèque et son utilisation dans des sites web et des applications. L’événement s’adresse aux débutants en React qui ont déjà des bases en HTML et CSS.

Inscription gratuite et obligatoire en ligne

Initiation à l’utilisation de React, le 21 juillet, de 17 à 18 heures.

C.B