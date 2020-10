Lundi 12 octobre 2020, de 9h30 à 10h30, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Tarn organise un webinaire sur les changements qui vont survenir au niveau du référencement Google l’an prochain. Google met de plus en plus de fonctionnalités au service des internautes [1]. Il s’agit pour les entreprises de s’y adapter et, pourquoi pas, de les anticiper !

Savoir mesurer la performance mobile de son site web. Enrichir ses contenus pour booster son taux de clic dans les résultats de recherche. Comprendre et anticiper les nouvelles exigences linguistiques de l’algorithme Rankbrain. Audrey Rouffiac, spécialiste en marketing stratégique, donnera par exemple des pistes pour atteindre ses objectifs.

Les inscriptions se font sur le site de la CCI du Tarn.