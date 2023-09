La fédération habillement-textile dresse un premier bilan de la Grande Braderie de Toulouse

Marc Fridman, président de la fédération habillement-textile de Haute-Garonne, dresse un premier bilan de la Grande Braderie de Toulouse : « Les chiffres s’annoncent plutôt bons pour cette édition 2023. Il y a pas mal de monde dans le périmètre de la braderie. Même si les premiers éléments qui nous remontent du terrain nous indiquent que les résultats ne seront sans doute pas spectaculaires non plus. Avec le contexte d’inflation, le panier moyen des consommateurs semble un peu diminuer et puis la chaleur importante fait que les passants s’attardent semble-t-il un peu moins longtemps devant chaque boutique. »

Les premières données de fréquentation précises de cette édition 2023 devraient être connues dans les jours qui viennent.