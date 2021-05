IA. La jeune pousse Alygne quitte la Silicon Valley pour Toulouse

Alygne, entreprise basée auparavant à San Francisco, aux États-Unis, va s’installer à Toulouse, annonce l’agence de développement économique Ad’Occ. La start-up se sert de modèles et d’algorithmes d’intelligence artificielle pour définir les valeurs d’une entreprise. L’application Alygne permet ainsi aux consommateurs ou aux professionnels d’acheter ou d’investir dans une entreprise qui partage leurs opinions sur des sujets variés tels que l’engagement sociétal ou environnemental.

La jeune pousse est portée par un trio composé de Corinne Grillet, Christophe Joly et Gregory Renard, étudiants toulousains pour les deux premiers puis entrepreneurs à succès dans la Silicon Valley. Avec l’accompagnement des agences Ad’Occ, Business France et Invest in Toulouse, Alygne pose ses cartons en Occitanie. Leur premier employé toulousain est un étudiant de l’Enseeiht, école par laquelle est également passé Christophe Joly. La start-up vise, à terme, cinq collaborateurs dans la Ville rose.