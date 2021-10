Social. Attention aux perturbations ce mardi 5 octobre en Occitanie

Première mobilisation syndicale de la rentrée. Ce mardi 5 octobre, plusieurs organisations syndicales (GGT, FO, FSU et Solidaires) de différents secteurs (Éducation Nationale, SNCF, La Poste, transports en commun, fonction publique) appellent à faire grève et à manifester partout en France. Les raisons de la mobilisation sont multiples : abandon de la réforme des retraites et de celle de l’assurance-chômage, arrêt des licenciements dans cette période de crise économique. Des mouvements de jeunesse (FIDL, MNL, Unef et UNL) se joignent aussi à cette journée d’actions pour alerter sur la situation de nombreux jeunes fragilisés financièrement et psychologiquement depuis le début de la crise du Coronavirus. À Toulouse, le point de ralliement pour la manifestation est fixé à 10h30 place Arnaud-Bernard. Même horaire à Montpellier mais Cours Gambetta.

La liste actualisée de différentes perturbations des transports sont disponibles sur les sites de TER Occitanie, Tisseo [1] et de l’Aéroport Toulouse-Blagnac.

De nombreuses écoles primaires, certains collèges et lycées [2], des service publics ainsi que la distribution du courrier devraient voir leurs fonctionnements perturber en Occitanie.