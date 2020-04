La mutuelle Prévifrance totalement mobilisée pour servir ses adhérents

« Malgré l’intensité de la crise générée par l’épidémie covid 19, nous sommes opérationnels à 100% », souligne Henry Mathon, le directeur général de Prévifrance, l’une des vingt plus importantes mutuelles de France, qui a son siège à Toulouse. La mutuelle fait l’objet de très nombreuses sollicitations et questionnements de ses adhérents, entreprises privées et publiques, collectivités et particuliers. Elle parvient à le faire avec une grande disponibilité des salariés dédiés à la relation adhérents. Prévifrance assure également le paiement des prestations avec la même rapidité qu’en temps normal. « Dès que l’épidémie est apparue, nous avons mis en place une organisation permettant de garantir la poursuite de nos activités avec une qualité de service optimale pour nos adhérents. Un défi que nous avons relevé grâce à la mobilisation exceptionnelle des collaborateurs de la mutuelle et de nos systèmes d’information particulièrement adaptés pour cette organisation ».

Un rôle de lien social qui vient rassurer les acteurs économiques

En tant qu’acteur de la santé, Prévifrance s’est voulu exemplaire dans la mise en oeuvre des mesures de protection de son personnel, en matière de confinement, notamment. Aussi, celui-ci a-t-il été invité à ne plus se rendre au siège ou dans les agences locales de la mutuelle mais à recourir au télétravail. Sur les 440 collaborateurs en charge des activités assurantielles (prévoyance et complémentaire), cinq, seulement, se rendent au siège de Prévifrance pour relever, traiter et dispatcher l’abondant courrier que la mutuelle reçoit quotidiennement. Plusieurs centaines assurent leur service depuis leur domicile grâce aux outils digitaux innovants et performants déployés par l’entreprise.

Les espaces extranet disponibles en ligne 24H/24 permettent une grande réactivité et offrent une réponse simple aux adhérents pour ne pas se déplacer et faire toutes leurs démarches en ligne. « Notre organisation fonctionne parfaitement comme en témoignent nos adhérents qui se félicitent de notre réactivité préservée dans un contexte si difficile, se réjouit Daniel Fleho, le directeur du développement de Prévifrance. Nous répondons sans délai à leurs légitimes interrogations et assurons notre mission principale qui concerne le règlement des prestations de santé, sans le moindre retard. Les entreprises, leurs salariés et leurs dirigeants sont soucieux à plusieurs niveaux. Et nous avons aussi ce rôle de lien social qui vient rassurer ces acteurs économiques quant à leur santé. Car là est bien l’essentiel de notre mutuelle. »

Pour la direction de Prévifrance, l’efficacité opérationnelle de la mutuelle, en ces temps difficiles qui voient beaucoup d’organisations publiques et privées dédiées à la santé ébranlées par l’impact de la crise sanitaire, résulte de l’architecture organisationnelle que la mutuelle a mise en place. « Nous avons fait le choix d’une chaîne opératoire totalement intégrée en rejetant, notamment, le recours aux plateformes téléphoniques dans des pays low-cost, qui montrent aujourd’hui leurs limites. Ce choix de privilégier les relations directes et de proximité entre nos collaborateurs sur le territoire et nos adhérents est, certes, plus coûteux mais il garantit la fiabilité, l’agilité et la réactivité de notre fonctionnement, gages de la confiance de nos adhérents. Nous ne sommes dépendants que de nous-mêmes », conclut Henry Mathon.

Sur la photo : Henri Mathon, directeur général de Prévifrance. Crédits : Lydie Lecarpentier.