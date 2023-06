En 2022, la mutuelle Prévifrance a continué d’assurer

Comme l’an passé, la mutuelle Prévifrance, dont le siège est toulousain, peut s’enorgueillir de bons résultats. Elle revendique un chiffre d’affaires de 232 millions d’euros (en hausse de 6 % environ par rapport à 2021) [1] et un nombre d’adhérents d’environ 390.000 (soit une progression de 13.000 personnes en un an). La mutuelle indépendante accompagnerait aux alentours de 13.000 entreprises dont les plus fameuses sont en Occitanie, avec l’éditeur de logiciels Berger-Levrault, Altiservice ou encore le Grand Marché de Toulouse, par exemple. En 2023, Prévifrance espère atteindre 250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sa performance de 2022 est particulièrement notable dans un secteur assurantiel ultraconcurrentiel et souvent confronté à des changements légaux parfois complexes. En deux décennies, face à un contexte économique très difficile, le nombre de mutuelles a chuté.

« Entre 2001 et 2020, les mutuelles ont vu leur part de marché reculer de 60 à 49 % au profit des organismes d’assurance. Le nombre de mutuelles a été divisé par cinq. Le secteur s’est beaucoup concentré. Aujourd’hui, il y en a 370 en France. Seulement 200 sont solvables et 170 ont vraiment un avenir », explique Henry Mathon, le directeur général de Prévifrance. En 2022, le secteur à notamment dû faire face aux conséquences du 100 % santé. [2].

Prévifrance mise sur son réseau de commerciaux locaux

« En 2022, les mutuelles ont subi l’impact du "reste à charge zéro" pour les soins bucco-dentaires, la vue et l’audition, au demeurant une excellente initiative de politique de santé publique. Si nos excédents par adhérent ne se sont pas améliorés, du fait de ces nouvelles charges, cela est compensé par le développement significatif de notre portefeuille grâce à nos deux-cents commerciaux [3] aguerris qui proposent un accompagnement sans comparaison avec celui d’acteurs s’appuyant sur des plateformes téléphoniques installées à l’étranger », analyse Henry Mathon qui vante « la force de son réseau de quarante agences sur le territoire ».

« C’est un coût important, mais c’est ce qui garantit à nos adhérents un interlocuteur unique. Cette proximité est sans doute l’une des raisons de nos bons résultats », considère le directeur général.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Henri Mathon, directeur général de Prévifrance. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.