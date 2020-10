Pink Lady Europe, association de pomiculteurs et pomicultrices, a lancé cette année l’opération « Adopte un arbre » qui permet aux mangeurs de pommes qui le souhaitent de parrainer un pommier, de suivre son évolution, le travail du producteur et de récolter ses fruits ! Samedi 24 octobre à 9 heures, Damien Buratti, pomiculteur à Montauban, accueillera justement sur son verger 169 chemin de Thoumaze, les parrains de l’opération « Adopte un arbre », venus seuls ou en famille pour la cueillette. Ils verront pour la première fois leur pommier et ramasseront les Pink Lady de leur arbre. Cette journée marque le début de la récolte qui durera plusieurs semaines. En mars 2020, plus de 400 Français ont adopté un pommier Pink Lady.

Le bassin Sud-ouest est l’un des trois bassins de production de la pomme Pink Lady en France. Dans cette zone, 9 départements (Aude, Dordogne, Haute-Garonne, Gironde, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne) regroupent des vergers Pink Lady. Plus de 800 emplois directs sont liés à la filière sur ce bassin de production.