Les candidatures pour participer à la première édition du « Printemps citoyen », qui se tiendra du 1er mai au 5 juin en Occitanie, sont désormais ouvertes. Cet évènement, créé dans le cadre du Pacte Vert pour l’Occitanie, est « dédié à la promotion et à la mobilisation autour de l’engagement et de la citoyenneté ». Les citoyens d’Occitanie qui le souhaitent peuvent proposer des évènements autour de plusieurs thématiques : alimentation, agriculture, aménagement du territoire, citoyenneté et démocratie, culture, sport, économie... etc.

Depuis le 20 février et jusqu’au 4 avril, les candidatures sont ouvertes. Pour proposer un projet, il faut que les structures disposent d’une personnalité juridique. Les dossiers seront analysés par un comité avant d’être labellisés.

Une candidature peut être proposée sur le site participatif laregioncitoyenne.fr grâce à un formulaire en ligne.

Albane Contensou