La start-up montpelliéraine Acusurgical développe un robot pour aider les chirurgiens oculaires

AcuSurgical a créé un robot destiné à aider les chirurgiens ophtalmologistes dans leurs interventions complexes. Pour mettre en place ce robot, l’entreprise a levé 5,75 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs en 2021. Ce financement permet notamment de faire des essais cliniques. Christoph Spuhler a créé la start up en 2020. Ingénieur de formation, il a toujours travaillé dans le développement de technologies médicales. Ce nouveau robot vient en aide aux praticiens pour plusieurs opérations, comme le décollement de la rétine.

Les pathologies de la rétine sont nombreuses et affectent une personne de plus de 70 ans sur trois en Europe. Mais les opérations chirurgicales sur cette membrane de 0,5 millimètre d’épaisseur sont très délicates.

Un robot 20 fois plus précis

La technologie d’AcuSurgical, permettra aux chirurgiens d’augmenter la précision de leurs gestes. Le robot élimine les tremblements de la main avec deux bras de chaque côté de la table d’opération avec au bout les instruments. « Le chirurgien manipule ses instruments avec deux manettes. Les opérations de la rétine sont stressantes et fatigantes, même pour des médecins expérimentés. La moindre erreur peut entraîner la perte d’une partie de la vision du patient » détaille Christoph Spuhler. Le robot garantit une précision 20 fois supérieure à celle d’un geste humain. Mais le directeur insiste, « Le robot ne remplacera pas le chirurgien, il permet d’augmenter les capacités du praticien et sa précision ». L’entreprise a déjà construit deux robots et à terme près de cent pourront être développés.

En 2023, une trentaine de patients qui l’acceptent seront opérés avec ce robot pour des tests cliniques. Christoph Spuhler espère pouvoir aider entre 200 à 500 personnes dans les années à venir.

Adèle Chiron

Sur la photo : Christoph Spuhler, fondateur de l’entreprise AcuSurgical - C.S