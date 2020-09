Label européen pour l’Institut universitaire du cancer de Toulouse

L’Institut universitaire du cancer de Toulouse-Oncopole (IUCT) décroche le label international Comprehensive Cancer Center (CCC) délivré par l’Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

Ce label distingue la qualité des liens entre soin et recherche sur le cancer dans un établissement donné. « Cette récompense vient valider le projet initial du campus : faire travailler ensemble sur un même site les cliniciens et les chercheurs dans l’objectif d’accélérer le développement des nouveautés thérapeutiques et leur accès », explique le professeur Jean-Pierre Delord, administrateur du groupement de coopération sanitaire de l’IUCT et directeur général de l’Institut Claudius Regaud à l’IUCT-Oncopole.