Lancement du Guide du jeune entrepreneur : « Soyez prêt à faire évoluer votre modèle »

« J’étais à deux doigts de la faillite et j’ai failli rester un légume pour le reste de ma vie. » Ludovic de Gromard, le dirigeant de Chance, ne cache pas le burn-out qu’il a vécu il y a quelques années. Le trentenaire était invité, ce mardi soir, à inaugurer le Guide du jeune créateur d’entreprise en Occitanie publié par ToulÉco. Par son discours souvent cash, il a donné le ton d’une soirée où il a été très souvent question de sens et de santé mentale. Issu d’un milieu aisé, Ludovic de Gromard a pourtant vite été conscient des inégalités sociales. « J’avais des amis qui venaient d’autres classes sociales et je me suis rendu compte que, plus on grandissaient, plus on prenait des chemins très différents. » Ce n’est pas seulement un ressenti. Selon une étude de l’OCDE, six générations sont nécessaires en moyenne pour qu’une famille qui fait partie des 25 % des Français les plus pauvres atteigne le revenu moyen en France.

C’est pour cette raison qu’il a créé Chance, une plateforme numérique qui propose des bilans de compétences 100 % en ligne à base de visios, de longs questionnaires et d’exercices. La méthode utilisée permettrait, selon le dirigeant, « de s’attaquer aux barrières à l’emploi, qu’elle soient internes (perte de motivation, pensées limitantes, etc.) ou externes (préjugés et discriminations de la part des recruteurs) ». Des entrepreneurs sensibles à la démarche « s’engageraient à partager leur carnet d’adresse » à ceux qui sont les plus sujets à des discriminations à l’embauche. La plateforme s’adresse à la fois aux demandeurs d’emplois, à ceux qui veulent changer de voie ainsi qu’aux entreprises (en cas de mobilité interne ou de plan sociaux) et aux collectivités à la recherche de dispositifs innovants « pour améliorer le taux d’emploi dans leurs territoires ».

« Il ne faut pas avoir peur de demander de l’aide »

L’objectif de Chance serait avant tout « de permettre à chacun de trouver qu’elle est sa place dans le monde professionnel, quel est le sens qu’on veut donner à son travail ». À un jeune entrepreneur, Ludovic de Gromard conseille « d’aimer la problématique à laquelle il veut répondre plutôt que la solution qu’il propose, car il faut être prêt à bifurquer, à faire évoluer son modèle », comme il l’a fait lui-même, il y a quatre ans environ, dans une période très compliquée où il a « enchaîné les difficultés ». Selon Hélène Ogé-Carlat, responsable des pépinières et des hôtels d’entreprises à Toulouse Métropole et membre du jury Booster des Talents, « il ne faut pas avoir peur de demander de l’aide. Les entreprises qui passent par des pépinières et autres structures de soutien ont une très grande chance (92%) de survie à trois ans. »

Pour Francis Mazeyrie, de la Banque Populaire Occitane, chargé de mission pour Next Innov, accélérateur d’entreprises innovantes, « il faut savoir rester humble et savoir se remettre en question après des remarques ». « Il faut savoir écouter les critiques certes, mais je dirais aussi aux jeunes entrepreneurs : Prenez-soin de vous. Il faut du temps aussi pour soi. La santé mentale du dirigeant, c’est un sujet majeur dont on ne parle pas assez », analyse de son côté Elvire Gagneur, dirigeante de Sociatool, cabinet de ressources humaines, et nouvelle présidente du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise (CJD) de Toulouse.

Matthias Hardoy

Sur la photo : Martin Venzal de ToulÉco, Luke Colomb et Fabian Fohrer de BedBoat, Alexandre Vivés de V-Event, Arnaud Thersiquel de TBS Education, Christelle Mathieu de l’agence régionale de développement Ad’Occ, Elvire Gagneur du CJD Toulouse, Quentin Saieb d’Hector le Collector, Morgane Mousnier de Clinit Technologies, Alexis Janicot des 17 de Noé, Hélène Ogé-Carlat de Toulouse Métropole, Francis Mazeyrie de la Banque Populaire Occitane, Ludovic de Gromard, dirigeant de Chance, Marie Varin et Léa Maravelle de Croc Fork. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.