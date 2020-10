Lancement du collectif Good IT ! pour un numérique plus responsable en Occitanie.

Soutenu au niveau national, les objectifs pour le collectif sont d’informer sur l’impact environnemental du numérique, de partager les connaissances d’experts et de mettre en place des actions de réduction de l’empreinte carbone au sein des entreprises.

Ayant pour vocation de former les futurs acteurs du numérique et décideurs de l’informatique sur le territoire, Good IT ! veut porter la parole d’un digital responsable au cœur des filières d’enseignement supérieur. Le collectif s’engage à mettre en place des actions afin d’intégrer les préoccupations environnementales et sociales aux réflexes et compétences des futurs acteurs du secteur.

En plus d’engager des actions locales avec des acteurs du numérique et des institutions partenaires à travers divers webinaires et hackathons, Good IT ! se veut un véritable centre de ressources pour les structures toulousaines à la recherche de solutions responsables pour leurs services numériques. Dans le but de pouvoir offrir aux entreprises des solutions pour les accompagner dans leur transition environnementale, le collectif assure être en capacité d’agréger les compétences de prestataires experts du sujet.

Le collectif organisera par ailleurs son premier webinaire le mardi 10 novembre à 11 h. Il sera articulé autour du thème « Que reste-t-il de la promesse initiale du Web ? ». Il s’agira ainsi de questionner le web d’aujourd’hui en faisant un saut de 30 ans en arrière pour se remémorer quelles étaient les promesses initiales de l’internet.

Clément Seilhan, Midenews