Le CHU de Toulouse en tête du classement des meilleurs hôpitaux du Point

Le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse est en tête du classement des meilleurs hôpitaux et cliniques publié par nos confrères du Point paru dans leur édition du jeudi 23 septembre. « Depuis la création du palmarès des hôpitaux et cliniques, le CHU de Toulouse n’a jamais quitté le trio de tête. Il a été classé douze fois à la première place, neuf fois à la seconde et trois fois à la troisième », se félicite l’établissement de santé.

Sur l’ensemble des quatre-vingt-quatre spécialités mises en exergue dans le palmarès 2021, le CHU de Toulouse apparaît vingt-cinq fois dans les cinq meilleurs établissements publics français. À noter que la médecine vasculaire fait son entrée dans le classement et le CHU de Toulouse se positionne à la sixième place pour cette spécialité. Le Point publie sur son site la méthodologie employée pour son classement.