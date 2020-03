Le CNRS Occitanie Ouest et ses laboratoires en soutien des soignants

Le CNRS Occitanie Ouest et ses soixante-quatre laboratoires ont lancé une collecte de matériel destiné au personnel soignant, qui va aussi bénéficier à certains Ephad en tension.

Ainsi, dès le 20 mars, les laboratoires sont venus déposer plus de 7600 masques (chirurgicaux, FFP2 et FFP3, etc.), 700 surblouses, 344 lunettes de protection, 310 kits de protections individuels, 11.000 charlottes, 950 surchausses, 550 tabliers de protection et 342.400 paires de gants nitrile, latex et vinyl de toutes tailles !

Ce matériel rassemblé a été récupéré par l’Agence régionale de santé. D’autres offres sont en cours comme la mise à disposition de réactifs pour la préparation de gel hydroalcoolique ou la mobilisation de ressources pour la réalisation de tests de diagnostic. Elles sont également coordonnées par la délégation CNRS.