Le Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) d’Occitanie organise, lundi 17 octobre, une journée de rencontres dédiées aux professionnels du tourisme d’affaires, nommée “Destination Incentive”. Ce salon se déroule au domaine de Verchant, à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier, et devrait mettre en relation une soixantaine d’entreprises régionales avec soixante-dix agences événementielles provenant de toute la France.

En amont de cette manifestation, le CRTL organise, les 15 et 16 octobre, six voyages de découverte des infrastructures accueillant des événements professionnels dans la Région (dans l’Hérault, le Gard, l’Aude, les Pyrénées-Orientales, l’Aveyron, et à Toulouse.) Inscriptions ouvertes en ligne.

Destination Incentive, le 17 octobre, au domaine de Verchant, à Castelnau-le-Lez (Hérault).