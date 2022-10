Le Club de la presse Occitanie ouvre un bureau toulousain

Le Club de la presse Occitanie, déjà présent à Montpellier, ouvre un bureau à La Cité, à Toulouse. « Je me réjouis de l’ouverture du bureau toulousain qui permettra d’amplifier notre action dans le cœur politique et économique de l’Occitanie. Nous sommes certains que cette implantation donnera l’opportunité à de nombreux nouveaux membres de rejoindre la belle dynamique déjà en cours au sein de l’association », déclare Olivier Roirand, président du Club de la presse Occitanie depuis fin 2021, rédacteur en chef adjoint chez ViàOccitanie (Groupe La Dépêche du Midi).

Le Club de la presse Occitanie fédère dans la région 800 adhérents journalistes ou communicants et 100 bénévoles actifs. Il possède cinq salariés et compte deux bureaux à Montpellier et, donc, un à Toulouse.