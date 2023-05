Le Comptoir de Mathilde acquiert La Maison de la Chatine (Revel)

Le Groupe Le Comptoir de Mathilde fait l’acquisition de La Maison de la Chatine implanté depuis 30 ans à Revel, en Haute-Garonne. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d’amandes et autres fruits secs enrobés de chocolat. Son équipe composée de 6 collaborateurs, produit environ 120 tonnes de son produit phare,la chatine, une amande torréfiée enrobée de chocolat au lait et saupoudrée de cacao.

Créé en 2007 par Richard Fournier, Le Comptoir de Mathilde fabrique l’essentiel de ses recettes d’épicerie fine et de chocolats, de manière artisanale dans le Vaucluse. Il possède aujourd’hui un réseau de plus de 140 boutiques et 2400 revendeurs et fait travailler plus de 130 collaborateurs. ille revendique environ « 20 % de croissance par an ».