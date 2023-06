Le Crédit Agricole Toulouse 31 continue son engagement vis-à-vis d’EcoWatt

Le Crédit Agricole Toulouse 31 pérennise son adhésion à la charte EcoWatt en l’intégrant à ses engagements annuels en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Développée par le Réseau de transport d’électricité (RTE) et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et soutenue par le ministère de la Transition écologique, le dispositif « vise à réduire ou décaler la consommation électrique des Français lors de périodes de fortes tensions sur le système électrique ».

Le système « qualifie en temps réel le niveau d’électricité disponible pour alimenter les consommateurs ». Celui-ci guide les particuliers, entreprises ou collectivités « pour adopter les gestes permettant de limiter la consommation d’électricité lors des périodes de tension ».

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a actionné des leviers en interne pour contribuer à l’effort collectif de réduction de consommation énergétique : « température fixée à 19 degrés en hiver et 26 degrés en été », « lumières éteintes dans toutes les agences entre 22 heures et 8 heures ».