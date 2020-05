Toulouse. Le Drive Tout Nu lève 500.000 euros pendant le confinement

La société Le Drive Tout Nu, basée à Beauzelle, près de Toulouse, annonce avoir levé 500.000 euros pour développer son concept de drives zéro déchet partout en France à partir de 2021.

« Pour passer ce cap, nous avons choisi des investisseurs de l’économie sociale et solidaire qui partagent nos valeurs d’impact environnemental et social : Makesense Seed I, France Active Investissement, Colam Impact et Quadia », indiquent les cofondateurs. Actuellement Le Drive Tout Nu, lancé en 2018, dispose de deux points de vente, à Beauzelle et à Ramonville.

La levée de fonds doit permettre aux deux cofondateurs de s’entourer d’une équipe pour assurer une montée en puissance et ouvrir une dizaine de nouveaux établissements en France dans les trois ans.