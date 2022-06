Le Toulousain Drive tout nu lève 5 millions d’euros

La start-up toulousaine Le Drive tout nu, annonce avoir bouclé avec succès sa deuxième levée de fonds, à hauteur de 5 millions d’euros.

La jeune pousse a réuni de nouveau ses partenaires, les fonds d’investissement, notamment Makesense Seed I, Colam Impact, France Active Investissement, mais aussi de nouveaux investisseurs de l’économie sociale et solidaire, comme le fond Maif Impact. La start-up annonce également l’intégration de l’enseigne bordelaise Ze Drive dans son réseau et prévoit l’ouverture de dix nouveaux points de vente par an d’ici 2026. ­

Lancée en 2018 par le couple d’entrepreneurs Salomé et Pierre Géraud à Toulouse, Le Drive tout nu se revendique comme le premier drive zéro déchet. Il propose aujourd’hui plus de 1500 références produites pour la plupart dans un périmètre de moins de cent kilomètres autour du point de vente. L’entreprise est présente aujourd’hui à Toulouse, Lille, Chambéry et bientôt à Bordeaux.