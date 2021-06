Le Gersois Nataïs fait confiance à l’IoT Valley pour accélérer son virage digital

Leader européen dans la collecte et le conditionnement du pop-corn, le Gersois Nataïs a choisi l’association IoT Valley pour ses programmes d’accompagnement sur mesure pour aider ses partenaires à innover autour de la donnée industrielle. Dans le cadre de ce partenariat, l’association mettra à disposition de Nataïs ses ressources et son expérience pour accompagner des projets d’innovation, en mobilisant une de ses responsables projet dédié. Un plan d’action qui vise à moderniser le Système d’Information de l’entreprise, au travers notamment d’une migration réfléchie et optimisée de son ERP.

« Dans le cadre de la montée de version de notre ERP, nous souhaitions mobiliser un partenaire agile, en mesure de nous accompagner de façon pragmatique sur ce projet structurant, qui va bien au-delà du périmètre du progiciel SAP. L’ioT Valley nous accompagne dans la structuration de notre système d’information et dans la mise en place d’une gouvernance SI en cohérence avec notre fonctionnement. L’objectif pour nous est de gagner en maîtrise et en efficacité dans l’ensemble de nos processus métiers », indique Célia Ehmann, Responsable système d’information chez Nataïs. « Nous sommes fiers de nous inscrire aux côtés des équipes de Nataïs dans la conduite de ce projet de transformation numérique. Ce partenariat vient confirmer l’engagement de l’IoT Valley en faveur de l’accompagnement des entreprises régionales dans leur tournant digital, un enjeu clé en cette période de relance. », commente Sylvie Vergez, Directrice Générale de l’IoT Valley.

Avec 56 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, la société gersoise compte désormais assurer sa transformation digitale auprès de ceux qui ont déjà gagné la confiance de Total, la SNCF, Spie ou encore DXC Technology pour ne citer qu’eux.

Clément Seilhan, Midenews

Sur la photo : Michaël Ehmann, et Jérôme Rethoré, dirigreants de Nataïs. Crédits DR.