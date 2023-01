Le Groupe Narbonne Accessoires veut doubler de taille à l’horizon 2027

Extensions, recrutements, acquisitions… Le Groupe Narbonne Accessoires (620 salariés), leader de l’accessoire et de l’aménagement de véhicules de loisirs, entame plusieurs projets pour atteindre son objectif de doubler de taille à l’horizon 2027. « Concrètement, nous prévoyons de passer de 170 millions d’euros de chiffre d’affaires, réalisés par le réseau TPL (camping-cars, vans et fourgons pour 70 millions) et la division accessoires (100 millions), à environ 350 millions d’euros », explique Yannick Masse, directeur général du Groupe Narbonne Accessoires.

Dernier projet en date, l’investissement de 8 millions d’euros dans l’extension de sa plateforme logistique, dont le chantier est confié au constructeur GSE Group (Avignon). Basée à Lézignan-Corbières et livrée il y a deux ans, la plateforme devrait passer de 18.000 m2 à 30.000 m2 de surface.

Autre projet du groupe, maîtriser l’ensemble de la chaîne logistique, les délais et la qualité des produits, à travers l’intégration de savoir-faire et d’expertise. Pour cela, le groupe a acquis trois PME en l’espace de dix-huit mois, dont deux lyonnaises : la marque de vélo pliant Vepli, et Eza, qui propose un système de stockage d’énergie basé sur la technologie lithium-fer-phosphate. La troisième, Soplair (Montélimar), est spécialisée dans la fabrication de produits en textile et de protection isotherme pour les véhicules de loisirs, comme des toiles et des auvents.

Miser sur l’international

L’ETI audoise compte également sur les ventes à l’international, qui devrait atteindre « entre 70 et 80 millions d’euros, contre 20 millions aujourd’hui, et principalement dans les pays limitrophes », indique le directeur général. Un axe européen soutenu par la création de la marque Sunroad Equipement, équipementier qui possède la marque historique Narbonne Accessoires (150 points de ventes de produits techniques), et le réseau Access Store. En mai dernier, le groupe a ouvert un stock de 3000 m2 au nord de Londres pour livrer plus facilement et assurer une rapidité de service. Une ouverture « minoritaire » du capital sera en discussion courant de l’année, pour accompagner la croissance du groupe.

Enfin, le Groupe Narbonne Accessoires prévoit des projets d’extension et de mutualisation, et met en place un plan de digitalisation de 1,5 million d’euros chaque année. « Ce plan nous permet d’utiliser le digital pour les points de vente, améliorer la connaissance clients, simplifier l’accès aux sites, mettre en place des tutoriels produits, etc. », précise Yannick Masse. Dirigé par le tandem Bruno et Yannick Masse, le Groupe Narbonne Accessoires compte un réseau de soixante-quatre points de vente, depuis 1990.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le Groupe Narbonne Accessoires propose des aménagements et des accessoires pour les véhicules de loisirs, types camping-cars ou vans. Crédit : DR.