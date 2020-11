Le JobsTIC Carcassonne maintenu en version digitale

Organisé en partenariat avec Carcassonne Agglo, l’association la Mêlée, la Commission Digiwork et RhinOcc, le JobsTIC, le forum de recrutement et de formation des métiers du numérique, sera de retour à Carcassonne ce mardi 3 novembre. En ce contexte de confinement général, l’édition qui devait initialement se tenir dans l’Alpha’[R] (bâtiment du Réseau des Maisons de l’Innovation, du Numérique et de l’Entrepreneuriat) se fera entièrement à distance en visioconférences via le Facebook Live du réseau R’Mine (#RMINECA). Une version phygitale que les organisateurs avaient déjà anticipée. « Il était important pour nous de maintenir la tenue du JobsTIC malgré les conditions actuelles pour montrer que l’on peut continuer à avancer et à créer de l’échange avec les acteurs locaux du numérique », confie Denis Petitcolin, chargé de Mission Économie, Sociale et Solidaire de la communauté de l’agglomération de Carcassonne.

Pour cette cinquième édition, les organisateurs de ce JobsTIC ont tenu à proposer du contenu différent des années précédentes et à axer ce forum autour de deux thématiques principales. Denis Petitcolin précise : « nous ne voulions pas nous cantonner aux simples rapports employeurs/demandeurs d’emploi comme cela a pu être le cas les années précédentes. Pour cette édition, nous tenions mobiliser l’ensemble des intervenants en lien avec le numérique autour de l’inclusion du numérique et de la formation, deux enjeux fondamentaux pour la ville de Carcassonne qui a vu naître tout récemment le Tier lieux Kappa’R, un des sites d’expérimentation des campus connectés favorisant la formation à distance ».

Ainsi, l’événement, qui se tiendra de 9 h 30 à 12 h 30, débutera par une table ronde intitulée « Osez le numérique ! La médiation, facilitatrice d’inclusion » qui aura pour objectif d’analyser les enjeux de la médiation numérique sur le territoire carcassonnais et les actions mises en place. Une deuxième table ronde « Enfourchez le numérique ! Se former pour devenir pro » se déroulera de 10 h 45 à 11 h 45 et procédera à une présentation des organismes et des cursus disponibles sur le territoire de Carcassonne. Un atelier de présentation du Campus Connecté de Carcassonne clôturera cette édition du JobsTIC.

Clément Seilhan

Sur la photo : le site Alpha’R à Carcassonne où devait se tenir le JobsTIC.