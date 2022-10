Le Muretain Agglo se dote d’un véhicule de collecte de déchets ménagers 100% électrique

Le 20 octobre, la communauté d’agglomération du Muretain a reçu son premier véhicule [1] de collecte des déchets ménagers 100% électrique. Il sera aux services des habitants de vingt-six communes de l’agglomération. Ce recours à l’électricité permettra de réduire les gaz à effet de serre localement.

Selon Le Muretain Agglo, « les cycles d’usage des bennes à ordures ménagères présentent, en effet, de nombreux arrêts et redémarrages (300 à 800 par tournée), entraînant une forte consommation de diesel ainsi que d’importantes émissions de poussière et particules, liées à l’usure rapide du système de freinage. Les camions électriques utilisant essentiellement le moteur pour leur ralentissement, la sollicitation des freins et les émissions associées s’en trouvent réduites ».