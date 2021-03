Occitanie : Être mentor ou mentoré

Le Réseau Mentorat France et le Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs (MoovJee) recherchent en Occitanie des entrepreneurs expérimentés pour devenir mentor au sein de leur comité local d’engagement et des jeunes dirigeants voulant être mentorés. Le mentorat est destiné à soutenir les entrepreneurs débutants faisant face à des situations nouvelles. Les candidatures doivent se faire avant le 30 mars, date du prochain comité d’engagement.

En France, Réseau Mentorat France existe depuis douze ans. Il compte 500 mentors avec une large diversité de profils et plus de 2100 entrepreneurs accompagnés, dont les entreprises affichent un taux de pérennité à 3 ans supérieur à 85%. Inscription pour être mentor ou mentoré en ligne.