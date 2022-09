Les 16, 17 et 18 septembre la Cité, à Toulouse, accueille la 25e édition du salon international de la lutherie de guitare - Sud de France. Cette manifestation gratuite rassemble, durant un week-end, une centaine d’exposants luthiers. Ce salon professionnel est imaginé dans le cadre du festival « Les Internationales de la Guitare - Sud de France » qui a lieu du 16 septembre au 19 octobre dans toute l’Occitanie.

Parmi les invités présents, des artistes pointus (Melchor Campos, Laura Rouy, etc.) et des têtes d’affiches (Selah Sue, Jean-Louis Murat, etc). Nina Attal, chanteuse-guitariste française est la marraine de cette édition 2022. Programmation du salon en ligne.

Salon international de la lutherie de guitare. Vendredi, samedi et dimanche 16, 17 et 18 septembre 2022 à la Cité à Toulouse, 55 avenue Louis Breguet.